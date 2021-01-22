AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı, mazbatasını aldı

Olağan Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Av. Yusuf Ahlatcı, mazbatasını aldı.

İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Çorum'u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Ahlatcı, “Bizi biz yapan değerlerimiz, davamız ve davamıza olan sarsılmaz bağlılığımızla büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Ahlatcı ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, “Birlik ve beraberlik içerisnde Çorum'a hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerinde tüm teşkilatlarımızla bugünden itibaren hazırlıklarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

Mazbata törenine Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, il genel meclisi üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.