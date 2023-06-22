AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'ı darp davasında hapis kararı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan, aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmada sanıklara 4 yıl 7 ay ve 5 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, Ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti il Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darp etti. Günay'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderilirken haklarında “yağmaya teşebbüs” suçundan dava açıldı.

Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına AK Parti İl Murat Günay katılmazken, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar son kez savunmalarını yaparak yağma suçu işlemediklerini belirterek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a iyi hal indiriminden 4 yıl 7 ay, eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza verdi.

Duruşmanın ardından Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Avukat Ahmet Özdel, kamuoyunda “Muhtarlar davası” olarak bilinen davanın karar duruşmasının yapıldığını hatırlatarak, “Hepinizin bildiği gibi bu davada AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay'a karşı muhtarların yağma suçu işlediği iddiası vardı. Dosyanın içindeki bütün delillerin yağma suçu oluşturmadığı açık. Biz bu arkadaşlarımız bir şey yapmamıştır demiyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Siyasal gücün, siyasal iktidarın, Adalet Bakanlığı'nın, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Başsavcılığın bu dosyaya bakması lazım. Kendileri de AK Parti üyesi bu insanların bu partinin il başkanına karşı yağma suçu işlemesinin imkanı yok. Böyle bir suç yok. Tanıkların beyanı, kamera kayıtları bunu gösterdi” dedi.