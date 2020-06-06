İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı;

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, köy muhtarları ile bir araya geldi.


Parti binasında Saraylı, Cerit, Şahinkaya, Çamlıca, Aşağıfındıklı köylerinin muhtarlarıyla bir araya gelen Ahlatcı, kırsala yapılan yatırımlar ve 2020 yılı yatırım programı hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Demokrasinin ilk adımının muhtarlar olduğunu dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla ilgili tutumuna da dikkat çekti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yaptığı her dönemde toplumun temsilcileriyle her zaman iyi ilişkiler kurduğunun altını çizen ahlatcı, kendilerinin de muhtarlarla iyi bir diyalog kurduklarını ifade etti.


Hizmetlerin doğru adrese ulaşmasında muhtarların büyük önem taşıdığını anlatan Ahlatcı, muhtarların, kırsalda yaşayan vatandaşlar ile aralarında köprü vazifesi gördüğünü hatırlatarak, “Bir köyde veya şehirde sorun varsa ilk muhtarlar duyar, dolayısıyla muhtarların rolü çözüm önerileri noktasında çok büyüktür. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli muhtarlarımızla iletişim halindeyiz ve onların telkinlerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim asli görevlerimiz arasındadır" dedi.


Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Palabıyık köyünden kendilerine iletilen talebinde çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.