AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “2023'te ülkemizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ışığında daha ileriye taşıyacağız” dedi.

2023 seçimleri öncesi AK Parti'de seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaptığı esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur ittifakına destek istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 2002 yılından bugüne kadar girdiği her seçimden zaferle çıktığına dikkat çeken Ahlatcı, “Siyasette başarılı olmak istiyorsanız gönüllere girmek zorundasınız. Gönüllerde yer bulmayan hiçbir siyasi hareket başarılı olamaz. Tabelasını bu milletin astığı ve bu aziz milletin gönlünde taht kuran AK Parti, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu seçimlerden de zaferle çıkacak” ifadelerini kullandı.

2023 seçimleri öncesi elini sıkmadıkları kimselerin kalmayacağının altını çizen Ahlatcı, “Elini sıkmadığımız kimse kalmayacak. İnsanlarımıza gideceğiz, hizmetlerimizi anlatacağız, gönlünü alacağız, derdini dinleyeceğiz. Derdini çözeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhuyla 2023 seçimlerinden de zaferle çıkıp birilerinin bu ülke üzerinde oynamak istediği oyunları boşa çıkaracağız” ifadelerini kullandı.