AK Parti Çorum İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması sebebiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan (65) AK Parti Çorum İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Ateş, için bugün Uğurludağ ilçesine bağlı Ambarcı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ateş'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ateş'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.