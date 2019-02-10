AK Parti Çorum İl Teşkilatı yeni yönetimi belli oldu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, parti binasında düzenlediği basın toplantısıyla yeni yönetimi kamuoyuna tanıttı.

Toplantıda 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'a yapacağı ziyaret ile ilgili de bir açıklama yapan Ahlatçı, “Cumhurbaşkanımızın son 1.5 yıl içerisinde üçüncü kez Çorum'a gelişi Çorum'a verdiği önemi sevgisini göstermektedir. Bizde bu sevgiye layık olarak 31 Mart'ta aldığımız bayrağı daha da üst seviyeye taşıyarak kendisine hediye edeceğiz” dedi.

AK Parti Yönetim Kurulu Yusuf Ahlatçı il başkanlığında şu isimlerden oluştu:

Murat Günay, Ercan Daşdan, Ali Evlüce, Sevgi Bilgen, Emre Turan, Hasan Algül, Elvan Zorlu, Abdulkadir Karakuş, Mustafa Gökgöz, Halil İbrahim Uzun, Mine Esra Çınar, Seval Can, Meral Göz, Azize Battal, Murat Yakar, Kübra Karadoğan, Okan Çalışkan, Ahmet Büyükkurt, Ahmet Aytuğ Kahramantekin, Musatafa Salih Aksu, Kadir Arslan, Elvan Börekçi, Ahmet Danlı, Kadriye Taşdemir, Abdulbaki Kartancı, Ceyhan Baran, Mustafa Kılıç, Elif Tekeli, Nazlı Zeynep Akyol.

İl Yürütme Kurulu üyeleri : Siyasi Hukuki İşler Başkanı Murat Günay, Teşkilat Başkanı Emre Turan, Seçim İşleri Başkanı Ercan Daşdan, Tanıtım ve Medya Başkanı Meral Göz, Dış İlişkiler Başkanı BaşkanıMustafa Gökgöz, Sosyal Politikalar Başkanı Kadriye Taşdemir, Yerel Yönetimler Başkanı Ali Evlüce, Ekonomi İler Başkanı Mustafa Kılıç, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Başkanı Hasan Algül, Mali ve İdari İşler Başkanı Okan Çalışkan, Ar-Ge Başkanı Seval Can, İnsan Hakları Başkanı Abdulbaki Kartancı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Elvan Zorlu, İl Sekreteri Elif Tekeli.

Yedek üyeler:

Fatih Duygun, Salih Yılmaz, Yusuf Damar, Ertan Doyuran, Bilge Aşkın, Kaan Kartal, Levent İldeş, Asım Kaplan, Tuncay Yalçınkaya, Hayri Özdemir, Süheyla Keller, Yüksel KaYA, Salih Coşkun, Nurhayat Gürer, Pınar Gülnaz.