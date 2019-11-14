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AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu;

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Diyarbakır annelerinin evlatlarını terör örgütünün elinden almak için destansı bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle birlikte HDP binasının önünde evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, çocukları terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan annelerle sohbet etti. Kavuncu, TBMM'de gündem dışı söz alarak meclise Diyarbakır annelerine yaptıkları ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.


TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle geçtiğimiz hafta Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Milletvekili Kavuncu, annelerin uzun bir süredir evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden almak için destansı bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.


Her geçen gün yeni annelerin katılımıyla büyüyün bu sessiz çığlığın gelinen nokta itibariyle dünya üzerindeki terörün tümüne “dur” diye güçlü bir sese dönüştüğünün altını çizen Kavuncu, “Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş bir millet olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, bütün herkesi Diyarbakır'daki bu soylu direnişi sürdüren annelerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Tarih Diyarbakır'daki annelerimizi ve teröre meydan okuyan bu destansı soylu mücadelelerini saygıyla anacak ve yazacak. Anaların çığlığı PKK'yı yenecek” dedi.

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