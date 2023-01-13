AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Spora evet, sporda ve hayatın her alanında şiddete hayır”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, İl Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri ile bir araya geldi. Kavuncu, Alaca Belediye Spor ile Mimar Sinan Spor Gençlik Kulübü arasında oynanan futbol müsabakasında saldırıya uğrayan hakem Mahmut Selçuk'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kadim şehir Çorum'da, yaşanan şiddet ve olumsuzlukların herkesi derinden üzdüğünün altını çizen Kavuncu, “Dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, centilmenliğin hakim olması gereken sporda, kavganın, şiddetin, husumetin yeri olamaz, olmamalıdır. Spor yalnızca fiziksel, bedensel bir aktivite olmayıp, aynı zamanda bireylerdeki insani özelliklerini ortaya çıkaran bir irade, davranış, kişilik eğitimi, ahlak ve estetik olayıdır. Spor sadece bir fiziksel aktivite, haz ve hızın altyapısı olarak görüldüğü takdirde ne spordan ne de sporcudan söz etmek mümkün değildir. Spordaki hedef, hep daha iyiye, daha güzele ve daha olumluya yönelik olmalıdır. Spordaki hedef, başkalarıyla çekişmek, salt üstünlük kurmak, alt etmek değil, kişinin kendini bilmesi, kendini tanıması, hatta aşması çizgisinde bir tavır geliştirme olmalıdır” dedi.

Toplumsal ve insani değerlerin insan yaşamının en önemli yanını oluşturduğunu kaydeden Kavuncu, “Bu anlamda insanlıkla hiç bir şekilde bağdaşmayan şiddetin karşısında durmak asli ve öncelikli görevimizdir. Yaşamın her alanında da şiddetin önüne geçmek ,tasvip edilemeyecek talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bununla birlikte, maalesef bir çok kimsenin dijital mecraların dipsiz kuyularında kaybolduğu bir dönemde, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, milli ve manevi değerlerimizi benimseyen, sporcularımıza ve spor camiamıza ayrıca teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bir daha ilimize yakışmayan böylesi elim olayların yaşanmamasını temenni ediyorum. Mevla'm bizleri ve ülkemizi gururla temsil edecek örnek gençlerimizin, sporcularımızın sayısını artırsın inşallah” ifadelerini kullandı.