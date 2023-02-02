AK Parti Çorum Milletvekili Kaya: "Dutludere Sulama Projesi ihale ediliyor"

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Oğuzhan Kaya, yapımı devam eden Kırkdilim tünellerinden sonra ekonomik olarak Çorum'a en büyük yatırım olacak Obruk Dutludere Sulama Projesi ihalesinin 7 Mart 2023 tarihinde yapılacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihalesi yapılacak Obruk Dutludere Sulama Projesinin bitimiyle birlikte kıraç toprakların su ile buluşacağını, proje sonrası çiftçinin yılda en az iki ürün alacağını vurguladı. Projenin hayata geçmesiyle yılların özleminin sona ereceğini aktaran Kaya, Çorum Obruk Dutludere Sulama Projesi'nin toplam 54 bin 570 dekar araziyi sulayacak olup, daha önce kapalı sistem sulama kısmı olan 6 bin 310 dekar alanın sulamaya açıldığını hatırlatarak, “Bu ihale çerçevesinde geri kalan 43 bin 440 dekarlık cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlık sol sahil pompaj sulaması dahil olmak üzere toplamda 48 bin 260 dekarlık alanı daha sulayacak olan tesisin ikmal inşaatı 7 Mart 2023 tarihinde ihaleye çıkacak. Projenin tamamlanması ile Laçin, Dodurga ve Osmancık yöreleri sulu tarıma geçecektir. Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla 8 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır” dedi.

Milletvekili Kaya, projenin bitimiyle sağ sahil sulamadan Laçin Kuyumcu'dan başlayarak Osmancık, Kınalıtaş, Osmancık bağlarına kadar olan araziler sulanarak sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Ağıroğlan köyü ve Gürleyik Mahalleleri tarım arazilerinin sulaması yapılacağını hatırlattı. Kaya, bu projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye teşekkür etti.