AK Parti Çorum Teşkilatı seçim startını Hıdırlık'tan verdi

AK Parti teşkilatları ve milletvekili adayları Hıdırlık Camii'nde kıldıkları Cuma namazının ardından ilk ziyaretlerini Çorum Belediyesi'ne yaptılar.

AK Parti Çorum teşkilatları, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için çalışmalara başladı. Aday listelerinin belirlenmesinin ardından AK Parti Çorum Milletvekili adayları sahaya indi. Cuma namazında Hıdırlık Camii'nde buluşan parti teşkilatları ve milletvekili adayları sahabe türbelerini de ziyaret ederek dua etti. Seçim çalışmalarına başlayan milletvekili adayları ve teşkilat mensupları ilk ziyaretlerini de Çorum Belediyesi'ne gerçekleştirdi.

"Rekor oyla zafere ulaşacağız"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, milletvekili adaylarını tebrik ederek seçim çalışmalarında başarı diledi. Başkan Aşgın, "Bugün kutlu bir yola daha çıkıyoruz. Bismillah ile başlayan bu yolun elhamdülillah ile bitmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın daha güçlü bir şekilde tekrar seçilmesi, milletvekili sayımızın artarak devam etmesi, ülkemizin aydınlık geleceği için çok önemli. Bunun için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın yanında bir nefer olarak el birliğiyle ile çalışarak güzel sonuçlar alacağız. Biz buna inandık çorum halkı da inanıyor. İnşallah, rekor oyla zafere ulaşacağız" dedi.

"Daha güzel hizmetlere imza atacağız"

AK Parti Çorum Milletvekili adayı Yusuf Ahlatcı da, seçimlerin önemine değinerek, “Rabbim bu seçimlerde Çorum'un kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını ve dünyada ne kadar mazlum millet varsa kazanmasını nasip etsin. Allah başımızdan Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'nin ışığını eksik etmesin.” diye konuştu.

"Seçim startını dualarla verdik"

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, Cuma namazı sonrası dualarla seçim startını verdiklerini söyledi. Milletvekili Kaya, “Hep birlikte hummalı bir çalışma yaparak Çorum'da birliği beraberliği ve kardeşliği tesis ederek, dört milletvekilliğini de alarak rekor oyla bu seçimleri tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yerelde ve ülkemizde yatırımların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Kaya, “Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü oldun herke test etti. Çorum'un beklediği hızlı trenin ihalesini de 2023 yatırım programı çerçevesinde gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

"Bu seçim yüzyılın seçimidir"

AK Parti Çorum Milletvekili adayı Zeki Gül de, "Bu seçim yüzyılın seçimidir. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize katkı sağlayacak her alanda çalışma içerisinde olacağız" dedi.

"Kutlu yürüyüşte zafere ulaşacağız"

AK Parti Çorum Milletvekili adayı Ramazan Kelepircioğlu da, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Türkiye yüzyılında AK kadrolar olarak ilimize ve ülkemize elimizden geldiği kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacağız. Kutlu yürüyüşte zafere ulaşacağız" diye konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışacağız"

AK Parti İl Başkanı Murat Günay da, seçim startını dualarla verdiklerini belirterek, “İnşallah Çorum'da 4 milletvekili çıkarmayı Rabbim bizlere nasip eder. Bu kutlu yürüyüşün sonunda Cumhurbaşkanımızın yeniden göreve seçilmesi için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.