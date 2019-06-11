AK Parti Çorum Teşkilatları İstanbul'da

AK Parti Çorum Teşkilatları, 23 Haziran'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul'a çıkarma yaptı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir başkanlığında yapılan toplantıda seçimler öncesi izlenecke yol haritası masaya yatırıldı. Toplantının ardından AK Parti teşkilatları sahaya inerek, İstanbul'da yaşayan Çorumlular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.