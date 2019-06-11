İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Çorum Teşkilatları İstanbul'da

AK Parti Çorum Teşkilatları, 23 Haziran’da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul’a çıkarma yaptı.

AK Parti Çorum Teşkilatları, 23 Haziran'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için İstanbul'a çıkarma yaptı.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve ilçe başkanlığı seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile bir araya geldi.


Genel Başkan Yardımcısı Kandemir başkanlığında yapılan toplantıda seçimler öncesi izlenecke yol haritası masaya yatırıldı. Toplantının ardından AK Parti teşkilatları sahaya inerek, İstanbul'da yaşayan Çorumlular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.