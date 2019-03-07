AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Bu ülkeyi yolda bulmadık. Şuna buna da teslim edecek değiliz”

Bu ülkeyi yolda bulmadık. Kimseye de teslim edecek değiliz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Çorum'un İskilip ilçesine geldi. İlk olarak belediyeyi ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra parti teşkilatı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti. Türkiye'nin son 6 yılda altı büyük olay yaşadığını dile getiren Kurtulmuş, “Bunlardan birisi MİT Başkanımız FETÖ'cü polislerle sorguya çekilerek, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidardan düşürülmek istendi. 2013 yılında Gezi Parkı olaylarını başlattılar. Amaçları iki tane yeşillik, iki tane ağaç değildi. Amaçları Tayyip Erdoğan'ı düşürmek, Türkiye'de hükümet krizi çıkarmaktı. Onu da atlattık. Arkasından 17/25 Aralık operasyonu geldi. Sözde bir yargı operasyonu, yine FETÖ'cü polisler, FETÖ'cü yargıçlar. Arkasından Kobani olayları. 6-8 Ekim olayları. Bu olaylarda 55 Kürt kardeşimizi terör örgütü militanları şehit etti. O dönemde isyan, başkaldırı çağrıları yapıldı. Arkasından çukurlar kazdılar, içerisine bombalar koydular. Şehirler yaşanmaz hale geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 25 şehir ve ilçelerinde çukurlar kazıldı” diye konuştu.

Son olarak 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsüne girişildiğini hatırlatan Kurtulmuş, “Amaçları sadece hükümeti düşürmek değil amaçları Türkiye'yi Suriye gibi yapmak, iç savaşa sokmak, paramparça hale getirmekti. Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın kararlığı ve cesareti, milletin arkasında durmasıyla onu da bertaraf ettik. Onu da yok ettik. 6 yılda 6 büyük olay. Neler yaşadık neler. 15 Temmuz gecesi. Çankaya Köşkü'nde sabaha kadar bakanlarımızla çalışmalar yaptık. Gece saat 23.00 ile 01.30 arası darbe gitti gitti geldi. Allah'a şükür halkımız kapılarda bekledi ve darbecileri kovdular. Meydanlara doldular. Beştepe önüne, TBMM önüne, Genelkurmayın önüne. Bu hain kalkışmada dava ve yol arkadaşımız hemşehriniz Erol Olçok kardeşimiz 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte İstanbul'da şehit edildi. Amaçları Türkiye'yi paramparça hale getirmekti. Suriye, Irak benzeri haline getirmekti. Allah şehitlerimizden razı olsun. Eğer şehitlerimizin cesareti, gazilerin cesareti, milletin duaları olmasaydı bugün burada olmazdık. Türkiye bambaşka bir ülke olacaktı. Milletin desteğiyle bütün badireleri atlattık” ifadelerini kullandı.

Sandıklarda bir türlü yenemedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 15 Temmuz'la yenmeye kalktıklarını anlatan Kurtulmuş, “Sert kayaya çarptılar. Sağlam iradeye çarptılar. Milletin göğsünde bütün hesapları darmadağın oldu” şeklinde konuştu.

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için yeni bir şey denendiğini anlatan Kurtulmuş, “Şimdi başka bir şey denemeye çalışıyorlar. Bu seçimlerde AK Parti karşıtı bir ittifak oluşturmaya gayret ediyorlar. Sandıklarda Cumhurbaşkanımızı başka bir yolla göndermek istiyorlar. Bu millet buna müsaade eder mi? Sandıklarda 31 Mart'a inşallah sahip çıkacaksınız. Türkiye'de her seçimde millet yanımızda durdu. Tayyip Erdoğan'ın yanında oldunuz. Millet cumhurbşakınımızın arkasında durdu. Milli iradeye, geleceğe sahip çıktınız. Laf yapanlarla iş yapanları ayırdınız. Koca koca laf söyleyenleri, dikili ağacı olmayanları hep kenarda bıraktınız. Hizmet edenlerin peşinde koştunuz. Bu millet kendisine hizmet edenleri, gönlüne girenleri asla ve asla unutmaz. Rahmetli Adnan Menderes'i büyüklerinizden duydunuz mu? Adnan Menderes'i bu millet hep hatırladı, yad etti. Turgut Özal'ı aynı şekilde hiç bırakmadı. Onu hayırla andı. Rahmetli Erbakan hocamızı hayırla yad etti. Yad etmeye devam ediyor. Bu millet kendisine hizmet eden Cumhurbaşkanımızı hiçbir zaman bırakmadı, inşallah da bırakmayacaktır” dedi.

Sırça köşklerde siyaset yapmadıklarını açıklayan Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

“TV'leri izliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız her gün iki miting yapıyor. Oradan oraya koşuyor. Doğruları milletle paylaşmaya, ülkenin geleceğini birlikte dizayn etmeye çalışıyor. Derdimiz millete hizmet. Biz siyaseti sırça köşklerde yapan hareket değiliz. Biz siyaseti halkın içinde yapıyor, halkın dertlerini biliyor, halkın sıkıntılarını çözmeye gayret ediyoruz. Milletin kararına saygı duyuyoruz. Milletin kararı ile yolumuzu yürüyoruz. Büyük hizmetler yapıyoruz. 16 yılda Çorum'a 15 milyar lira yatırım yapıldı. Muazzam bir yatırım. Çorum mitinginde açıkladığı sözleri en kısa sürede gerçekleştireceğiz.”

Milletin ayağına çelme takmak isteyen olayların arkasında siyasilerin olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu milletin ayağına çelme takmak için atlattığımız olayların arkasında, badirelerin arkasında siyasiler var. Bakıyorsunuz adam Gezi Parkı olaylarında Taksim Meydanı'na yazmış 'zulüm 1453 yılında başlamış.' Sultan Fatih'in Konstantinapolisi İstanbul yapmasından rahatsız oldular. İstanbul'un bir Müslüman kenti olmasından neden rahatsız oluyorsunuz. CHP milletvekilleri ve genel başkanı Gezi Parkı'nda ülkenin geleceği için mücadele eden gençleri gözlerinden öperim diyor. Türkiye'de 6-8 olayları öncesi insanları sokağa çıkmaya davet ediyor. Bakıyorsunuz orada da siyasetçiler var. Gelelim 15 Temmuz'a. CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'u örtülü darbe diye tanımlamadı mı. Neresi örtülü darbe. Erol Olçok ve 250 şehidimiz, binlerce gazimiz var. Darbenin arkasına daha fazla güç koysalardı bugün demokrasi olmazdı. Muhalefet sadece iktidara laf söylemek için örtülü darbe diyorsa burada beka sorunu vardır. Bu ülkeyi yolda bulmadık. Şuna buna da teslim edecek değiliz. Bu ülkeyi Suriye haline getirmek isteyenlere, parça parça etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımızın hep gölgesinde rahatladığımız, soluk aldığımız bir sığınma merkezi olacak. Bayrağımız, istikbalimizin işareti olacak. AK Parti büyük bir parti, büyük tecrübesi var, deneyimleri var. Dünya çapında bir lideri var. Bunların hepsi başarılı olmak için yeter mi. Yetmez. Gayret edeceğiz. Bugünden sonra 24 gün kalıyor. Herkese gerçekleri anlatacağız. Kimseyi unutmayacağız” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mitingin ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Kurtulmuş, daha sonra İskilipli Atıf Hoca'nın mezarını ziyaret ederek dua etti.