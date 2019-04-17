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AK Parti şehitleri unutmadı

AK Parti Teşkilatları, Çorum Şehitliğini ziyaret ederek vatan için can veren şehitlerimize minnetlerini ileterek dua ettiler.


İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve il yönetim kurulu üyeleriyle şehitler Haftası nedeniyle Çorum Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.


Şiddetli yağmur altında şehitler için dua eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, yaptığı kısa açıklamada, "Çorum şehitliğinde vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ederek okunan duaları ruhlarına hediye ettik. Tüm


şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bakara suresinin 154. ayetinin tefsirinde; Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. denilmektedir" şeklinde konuştu.

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