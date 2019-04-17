AK Parti şehitleri unutmadı

İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve il yönetim kurulu üyeleriyle şehitler Haftası nedeniyle Çorum Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Şiddetli yağmur altında şehitler için dua eden AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, yaptığı kısa açıklamada, "Çorum şehitliğinde vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ederek okunan duaları ruhlarına hediye ettik. Tüm

şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bakara suresinin 154. ayetinin tefsirinde; Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. denilmektedir" şeklinde konuştu.