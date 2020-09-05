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AK Parti Sungurlu İlçe kongresi yapıldı

AK Parti Sungurlu 7.

olağan ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde girilen kongrede mevcut Başkan Metin Özsarı güven tazeledi.


Kongreye, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl teşkilat yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.


AK Parti Sungurlu ilçe Teşkilatı Metin Özsarı başkanlığında şu isimlerden oluştu; Ali Koçak, Aziz Sarıyüce, Ceylan Karayel, Gönül Çalmuk, Hamide Uzun, Hasan Karaman, Mevlüt Göyhan, Nuh Aluç, Osman Akkaya, Ramazan Kayretli, Rıfat Sarıyerli, Şevki Çoksezgin, Şükran Abanuzoğlu ve Yusuf Bezci.

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