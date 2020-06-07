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AK Parti Uğurludağ Gençlik Kolları başkanlığına Alper Torun atandı

AK Parti Uğurludağ Gençlik Kolları başkanlığına Alper Torun atandı.


Uğurludağ Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Alper Torun'a görevi AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından tevdi edildi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Alper Torun kardeşimizle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'nın öncülüğünde kutlu dava yolumuzda hayırlı hizmetler yapmasını temenni eder, yeni görevinde başarılar dilerim. Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçisiyiz” dedi.


Yapımı devam eden Uğurludağ - Sungurlu bağlantı yolundaki onarım çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için yetkililer ile görüşüldüğünü açıklayan Ahlatcı, bölge halkı ve Uğurludağ İlçesi için büyük önem taşıyan ve Uğurludağ İlçesini İskilip, Bayat, Çankırı, Ankara yollarına bağlayacak olan Ambarcı grup yolunun da en kısa zamanda bitirileceği müjdesini verdi.


Ziyarette Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Uğurludağ AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur hazır bulundu.

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