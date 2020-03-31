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AK Parti yaşlılar için seferber oldu

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca sınırlama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sınırlama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber oldu.


AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, il genelinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayarak istek ve taleplerini dinledi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde bulunan 65 yaş üzeri değerli büyüklerimizi arayarak, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Onların istek ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldık. Bize gelen talepleri bugünden itibaren yönetim kurulumuzda karşılamaya başladık. Devletimizde büyüklerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olmuş durumda. Hep beraber el ele vererek bu zor günlerinde üstesinden geleceğiz” dedi.

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