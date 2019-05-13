AK Parti'de STK ve şehit aileleriyle gönül iftarında buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nca sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi.

Yoğun bir ilginin gösterildiği iftar yemeğinde AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, programa katılan annelere karanfil hediye etti.

İftarda bir konuşma yapan AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin dara düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmediklerini bundan sonra sevindirmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi "Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. O gece ölümü öldürenleriz. 15 asırdır Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz! Biz, gölgesini üzerimizde hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz” diyen Ahlatcı, “15 Temmuz gibi bir ihanetin dahi üstesinden gelebilen bu ülkeyi durduracak bir güç tanımıyoruz. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin dara düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Bizim sevdamızdır Çorum” dedi.

Bugüne kadar Çorum'un vatan uğruna şehadet şerbeti içen 387 ana kuzusunu, 387 cennet bekçisini makamların en yücesine uğurladığını dile getiren Ahlatcı, “Gerekirse hepimiz şehit olacağız ama son nefesimize kadar vatanımızı savunmaktan bir adım geri durmayacağız. Merhamet timsali aziz milletimize başsağlığı, kanlarıyla destan yazan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İlimizde bulunan 392 gazimiz ve tüm gazilerimize de cesaret ve fedakârlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, Allah'tan uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Her bir vatandaşımıza sesleniyorum bilmenizi isterim ki, bu hainlerin kökleri kurutacağız” diye konuştu.

Anneler Günü nedeniyle tüm annelerin gününü kutlayan Ahlatcı, “Başımızın tacı, acılarımızın ilacı annelerimizin anneler gününü kutluyor, ellerinden öpüyor, sağlıkla ve huzurla geçirecekleri hayırlı bir ömür diliyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören, gelenekleri en canlı şekilde hatırlatan, toplumu bir arada tutan değerleri unutturmayan yaşlıları kendilerini de unutmadıklarını anlatan Ahlatcı, şunları kaydetti;

“Gençlik ilkbahar gibidir. Yaşlılık ise kışa benzer. Bizler de yaşlılarımıza, gençlerimize, engellilerimize, çocuklarımıza nasıl daha yararlı projeler geliştirebiliriz kaygısıyla gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizde yıllardır halkımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özel bakım hizmetlerinden, Engelli evde bakım yardımlarına; Sosyal-Ekonomik desteklerden, Evde eğitim hizmetlerine birçok alanda yeni hizmetler sunmaya başladık. Bizler toplumumuzun özel insanlarına özel bir hassasiyetle yaklaşıyoruz ve yaklaşmaya da devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki siz bize inanın hep yanımızda olun. İlimizde 234 vatandaşımız özel bakımı, 4 bin 269 vatandaşımız engelli evde bakımı, bin 170 vatandaşımız sosyal-ekonomik destek almaktadır. 496 özel eğitime muhtaç çocuğumuz özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim almaktadırlar. Bunlara özel alt sınıflarda eğitim alan 603 çocuğumuzu da eklersek toplam bin 99 yavrumuz özel eğitimden faydalanır duruma gelmiştir. Bu hizmetler gibi saymakla bitiremeyeceğimiz çalışmalar iktidarlarımızla imza atmak kısmet olmuştur”

İftar programına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.