AK Parti'den baz istasyonu açıklaması

Çorum'da Ulukavak mahallesine bir GSM şirketi tarafından kurulmak istenen baz istasyonu ve sonrasında yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den açıklama yapıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kurulması düşünülen bir baz istasyonuna yönelik olarak mahalle muhtarı önderliğinde ve bir kısım vatandaşında katılımıyla gerçekleştirilen şikayetlerin amacı dışına taşırılarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti'yi hedef göstermeye yönelik çabalara dönüştürülmesinin kendilerini üzdüğünü açıkladı.

Hukuki açıdan belediyenin yetki alanına girmediği müteaddit defalarca muhataplarına izah edilen bu konuda mahallelinin yanlış bilgilendirilerek AK Parti ve belediye karşı karşıyaymış gibi gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu dile getiren Ahlatcı, açıklamısnda şunları kaydetti; “

“İlimizin en büyük mahallesinde yaşayan kardeşlerimizle gönül bağımız çok güçlü olup bunu zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu kapsamda Sayın valimizle birlikte mahallemize gelerek hep birlikte çözüm arayan belediye başkanımıza yönelik haksız ve nezaketsiz söylemleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek gerekmiştir. Vatandaşlarımızın olası haklı taleplerinde gerek belediye başkanlığımız ve gerekse de AK Partimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir”