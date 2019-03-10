AK Parti'den Düvenci seçim bürosu açıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Düvenci Beldesi'nde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı dualarla yapıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ise, yaptıkları hizmetlerin yapacakları hizmetlerin garantisi olduğunu söyledi.

Araçlarına haciz gelen, yakıt bulamadığı için iş makineleri çalışmayan ve adeta komaya girdiği için hiçbir vatandaşa hizmet götüremeyen bir belediyeyi devraldıklarını dile getiren Başkan Yalçın, “Göreve başladığımız ay neredeyse belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek durumdaydı. Borçlarından dolayı başlayan icralar belediyemizin üzerine kabus gibi çöktü. Bunun üzerine hemen planlamalarımızı yaptık. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il ve merkez ilçe başkanımızla görüşerek yol haritası çıkardık. O zaman faizler hariç 660 bin lira belediyemizin borcu vardı. Bu kötü tabloya rağmen 5 yılda verdiğimiz sözlerin büyük bir bölümünü gerçekleştirerek halkımızın karşısına çıktık. Belediyede bir taraftan mali disiplini sağlarken diğer taraftan hizmet ürettik. İçme suyu ana hattını ana hattını yeniledik. Kütüphane açtık. 2009 yılında temeli atılmış iskelet halinde duran düğün salonunu tamamlayarak halkımızın hizmetine açtık. Belediyemize bir itfaiye, bir çöp kamyonu, bir tane kamyon bir tane de kepçe kazandırdık. Tüm mahallelerimiz çamur içerisindeydi 100 bin metrekare kilit taşı yapıldı. Taşkın koruma projesi yapım ihalesine girmek üzere. Allah nasip ederde bize nasip olursa bu projeyi hayata geçirmek için gerekeni yapacağız” diye konuştu.

Önümüzdeki dönem daha güzel olacağını dile getiren Yalçın, “Gönül belediyeciliğine önem verdik. Herkese eşit davrandık. Kimseyi ötelemedik. Dışlamadık. Herkese ulaştık. Adaleti şiar edindik. Dürüstlükten taviz vermeden gece-gündüz demeden çalıştık” dedi. Seçimlerde diğer belediye başkan adaylarına da başarılar dileyen Yalçın, “Adaylardan eski belediye başkanımız “daha önce belediyeye ödenek gelmiyordu, biz hizmet yapamıyorduk” demiş. Bizde diyoruz ki geçmiş dönemle bizim dönemimiz arasında gelirleri her platformda hesaplayalım. Eğer o dönemdeki gelirlerle bizim dönemimizdeki gelirler arasında fark varsa ben oyumu o arkadaşa vereceğim. Öyle bir şey yok. Gelirler aynı. Ancak bu iş gönül işi. Gönlünü vereceksin, uğraşacaksın, belediye kaynaklarını israf etmeyeceksin başarılı olacaksın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, terör örgütlerini destekleyen parti ve onunla ittifak yapan zihniyete 31 Mart'ta milletin gereken dersi sandıkta vereceğini söyledi.

Türkiye'de ne zaman prangalarından kurtulmaya çalışsa bir kısım çevrelerin ülkenin önünü kesmek için harekete geçtiğini anlatan Ceylan, “Türkiye IMF'ye olan borcunu ödedi. Birileri Türkiye'nin gündemini belirlemeyecek. Millet ne derse o olacak dedik Gezi olayları başladı. Burada başarılı olamayınca 17/25 Aralık darbesi geldi. Orda da başarılı olamayınca 15 Temmuz hain darbe girişimini yaptılar. Milletin vergileriyle alınan mühimmatlarla milletin üzerine bomba yağdırdılar. Dünyanın hiçbir yerine kendi halkına bomba yağdıran bir zihniyet yok. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın o gece 30 saniyelik konuşması ile dünya ayağa kalktı. Başka bir lider yok. Onu da bertaraf ettik. Durmadılar durmayacaklarda. Bu millete karşı hınçları var. 13 Ağustos'ta ekonomik savaş başlattılar. Avuçlarını yaladılar. Bu millet Menderes'e, Özal'a sahip çıkamadı ama Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıktı” dedi.

Türkiye üzerine hesapları olanların avuçlarını yalayacağını dile getiren Ceylan, “Bu millete diz çöktüremezsiniz. Bu milleti bölemezsiniz. Bu bayrağın indiremezsiniz. Bu ezanları dindiremezsiniz. Boşa uğraşmayın” diye konuştu.

Ceylan, Düvenci'nin her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığını sözlerine ekledi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Düvenci beldesinde çok güzel işler yapıldığını belirterek, “Düvenci ölçeğindeki belde belediyelerine baktığımız da Düvenci çağ atlamış durumda. Daha güzel işler yapacağız. Bunu yine AK Parti yapacak. AK Parti belediyeciliği yapacak. Başkası yapamaz” dedi.

Düvenci'nin her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini dile getiren Akar, 31 Mart'ta da AK Partiye verilecek her oyun cumhurbaşkanı Erdoğan'nın gücüne güç katacağını ifade etti.

Düvenci Beldesi'nin Çorum'un 16. Mahallesi olacağını dile getiren AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, “Çorum'da rabbim bize görevi nasip ederse Düvenci'de hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Çorum'un 15 mahallesi var. Düvenci 16'ncı mahallemiz olacak. Çorum'da ne yapıyorsak Çorumlu kardeşlerimize hangi hizmetleri götürüyorsak Düvenci'de de o olacak. Başkanımız ne emrederse onu yapacağız. AK Parti laf değil değil icraat yapan bir parti. Bazen partimizden aday olup başka yerlere gidenler oluyor. Biz Necmettin Yalçın başkanımızın başkan olduğu Düvenciye hizmet etmek istiyoruz.Ve herhangi bir yol kazası yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “İnşallah 31 Mart'ta Necmettin Yalçın başkanımızla yola devam edeceğiz. Başkanımızı size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum” dedi.