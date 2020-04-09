AK Parti'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne moral ziyaretinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetimiyle bir araya gelen İl Başkanı Ahlatcı, virüs salgını nedeniyle özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Korona virüs salgınından dolayı gece gündüz demeden büyük emek ve özveri ile çalışan sağlıkçılara ülke olarak çok şey borçlu olduklarını dile getiren Ahlatcı, “Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan Korona virüs salgınından dolayı emek veren sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Allah eksikliklerini vermesin” dedi.