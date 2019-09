AK Parti'den Ziraat Odası başkanlarıyla istişare

Çorum'da Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, oda başkanlarının talepleri ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde önceliklerinin tarım sektörünü hak ettiği yere taşımanın yanı sıra Türkiye'yi de Avrupa'da ve dünyada tarımda sayılı ülkelerarasına sokmak olduğunu belirterek, “Şuanda Avrupa'da tarımda ihracatta ikinci büyük ülke iken dünyada da ilk beş ülke içerisindeyiz” dedi.

Çorum'un lokomotif sektörlerinden birisi olan tarım ve hayvancılığı önemsediklerini dile getiren Ceylan, bu neden her zaman borsa, birlikler ve adalarla bir arada olduklarının altını çizdi.

Yereldeki bu birlikteliğin bu sektörde faaliyet gösterin birlikler, sivil toplum kuruluşlarının yararına olacağını vurgulayan Ceylan, Ziraat Odaları aracılığıyla köylerdeki çiftçilerin sorunlarının kendilerine ulaştığını belirterek, siyasiler olarak ta bu sorunların çözümü noktasında çalışma yaptıklarını anlattı.

İl Özel İdaresi bütçesinden hayvancılık alanında uğraş veren kuruluşlara bugüne kadar 3 milyon TL'lik destek sağladıklarını hatırlatan milletvekili Ceylan, “Üretmiş olduğunuz projelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. En son silaj paketleme tesisini Mecitözü ilçesinde faaliyete geçirdik. Biz bunu hayvancılıkta ileri olan ilçelerimizde sizlerin desteğiyle faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bunları hep devlet katkısı ile kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize 200 milyon liralık doğrudan gelir desteğinde bulunduk. Bizim derdimiz sizlerin sorunlarına çare bulmaktır. Çorum olarak tarımda diğer iller arasında ileri bir seviyedeyiz ama bu yeterli mi elbette değil daha ileriye hep birlikte taşımalıyız. Çünkü çiftçimizin, milletimizin, halkımızın ihtiyaçları konusunda sınırı yok ve en iyisini kullanmak en iyi çiftçiliğimi yapmak zorunda ve kazanımıyla da refah seviyesi en iyi yüksek şekilde yaşamak zorunda. Bizlerin çiftçimize vermemiz gereken budur. Bizler bunun uğraşı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, halkın devlete güveni ile sorunları teker teker çözdüklerini belirterek, “Ziraat Odası başkanlarımızın istek ve talepleri kendileri için değil çiftçilerimizin istek ve talepleridir. Hep birlikte bu isteklerinizi gerek milletvekillerimizle gerekse bizler yerelde çözüme kavuşturacağız. Çiftçimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu görevlerde sizlere hizmet için gerek şehirde gerekse köyde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için mücadele edeceğiz ve etmeye de devam ediyoruz. İktidarımız döneminde yaptığımız reform ve çalışmalarla tarımla uğraşan çiftçimizin yanında yer aldık. Yapılan her hizmet her çalışma sizlerin ve milletimizin geleceği içindir. Devletimizin tüm imkanlarını sizler içindir. Köylü milletin efendisidir” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, yapılan barajlar ve sulama göletleri ile tarımda daha da iyi noktalara geleceğini hatırlattı.