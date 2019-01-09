AK Partili Aşgın, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, medyanın önemine dikkat çekerek, basının milletin gören gözü, işiten kulağı olduğunu söyledi.

Basının en az yasama, yürütme ve yargı kadar önemli olduğunu, dördüncü kuvvet olarak görevini özgürce yapması gerektiğini anlatan Aşkın, “Basının eleştirerek insanların doğruyu bulması açısından önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor. Basın eleştirmeli, ama bu iftira boyutunda olmamalı Mehmet Akif'in dediği gibi doğru olsun, yeterki odundan olsun. Basın demokrasinin gelişmesinde çok önemlidir" dedi.

Siyasi geçmişi ile adaylığı süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Aşkın, “Bu kenti birlikte yönetelim' ve 'Herkese yetecek sevgimiz var' sloganları sadece slogan olarak kalmayacak. Bu şehri birlikte yönetmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Programa Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik, BİK Çorum Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazetciler Cemiyeti Başkan Vekili Bülent Özkaleli, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ve gazeteciler katıldı.