AK Parti'li Ceylan: "1 milyon 384 esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira hibe destek sağlanacak"

Milletvekili Ceylan, Ramazan Bayramının ardından kontrollü normalleşmenin ardından 17 gün sonra kepenklerini açma fırsatı bulan Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan süreçten en fazla etkilenen kesimin esnaf kesimi olduğun söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe destekleriyle ilgili de bilgiler veren milletvekili Ceylan, 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeye geçildiğini, tam kapanma döneminde salgının yeniden kontrol altına alındığının görüldüğünü vurguladı.

Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takvimi ile de korona virüs salgınıyla mücadelede çok daha iyi noktalara ulaşılacağına inandığını vurgulayan Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayı hatırlatarak, pandemi sürecinde hükümetin yaptığı yardımlarının 104 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

Gücünü milletten alan ve milleti için çalışan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetlerinin her zaman milleti için çalıştığını söyleyen Ceylan, özellikle de pandemiden olumsuz etkilenen esnafa verilen desteklerden 1 milyon 200 bin kişinin faydalandığını belirtti.

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda esnafa iki grup halinde hibe desteğinin verileceğini dile getiren Ceylan, ilk grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, öğrenci yurtları, kantinler, hamamlar, düğün salonları, internet kafeler gibi işletmeler olmak üzere sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını kaydetti.

İkinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçılar, müzisyenler, oyuncak, kozmetik, çilingir, ayakkabıcılar, tuhafiyeciler, tekstilciler, lokantalar, terziler, berberler ve pazarcılar vb. işle uğraşan toplamda 1 milyon 150 bini kapsayan esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını hatırlatan Ceylan, böylece 1 milyon 384 binden fazla işletmeye, 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız sağlanacağını ifade etti.