AK Partili Kavuncu: “Türkiye 2023'te kutlu yürüyüşüne devam edecek”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, 2023 seçiminden zaferle çıkacaklarını, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.

Bayat ilçesini ziyaret ederek yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ilk olarak merkez ve ilçeye bağlı 28 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Kunduzlu Barajı isale hattı ile doğal gaz çalışmalarını, TOKİ alanı ve Tımarlı Sulama projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları yerinde ziyaret etti.

İncelemelerin ardından İHA muhabirine açıklama yapan milletvekili Erol Kavuncu, doğal gazın Ukrayna-Rusya savaşından sonra dünyada stratejik bir önem kazandığını hatırlatarak, “Yani ölüm kalım meselesi, savaş sebebi haline geldi. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı döneminde illerde yokken bütün illerde, ilçelerde yokken bütün ilçelerimizin yaklaşık yüzde 80'ninde halkımızı doğal gazla buluşturduk. Çorum'da il merkezinden sonra büyük ilçelerden başlayarak, bütün ilçelerimizin doğal gazla buluşması noktasında sözlerimiz vardı. Bayat ilçemizde o ilçelerimizden bir tanesiydi. Su sözü yerine getirmekten mutluyuz. Yılbaşından itibaren Karadeniz'den çıkarılan doğal gazı da bütün konutlara vereceğiz. Bayat için ne yapsak azdır” dedi.

Kavuncu, Bayat ziyaretinde TOKİ tarafından ilçeye kazandırılacak konutlardaki çalışmalarını Bayat Belediye Başkanı Ekrem ünlü ile birlikte yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin başlatıldığını hatırlatan Kavuncu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un riyasetinde, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk etapta 250 bin konut, sonra 500 bin konut, daha sonra da Türkiye genelinde bir milyonun üzerinde konut yaparak, Türkiye'nin konut ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bayat ilçemizde, Bayat Belediye Başkanımız, ilçe kaymakamımız ve ilçe başkanımızın gayretleriyle inşallah önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde Bayat çayı ıslah projesi çerçevesinde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla, Bayat çayı kenarında merkezi bir yerde Bayatlı hemşerilerimizin ihtiyacı kadar konut yapılacak. Bunun için ilk etapta 25 dönümlük bir alan hazır. TOKİ konutlarımızı inşa ederek Bayatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, son olarak merkez ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarlardan görüş ve taleplerini alan Kavuncu, “Ülkemizin, Memleketimizin huzuru, gelişmesi, kalkınması, insanlar arasındaki dayanışmanın, iş birliğinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gece-gündüz demeden 'Halka hizmet hakka hizmettir' düsturuyla fedakarca görev yapan, devletimizin "uç beyleri" muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İncelemeler sırasında Kavuncu'ya Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, il genel meclis üyeleri eşlik etti.