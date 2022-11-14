AK Partili Kaya: “Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti yaptığını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Dodurga ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırımları inceledi. Dodurga'ya yapılan modern spor kompleksinin ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Milletvekili Kaya, “Dodurga'mızda FIFA standartlarında sentetik çim saha ve tribünler tamamlandı. Kadın ve Gençlik Kültür Merkezi tamamlandı. Bunların yanında spor salonumuz ve halı sahamızı da tamamladık, en kısa sürede hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

Güreş sahasının zemininin çimlenme çalışmasına başlandığını açıklayan Kaya, güreş sahasını en kısa zamanda hazır hale getireceklerini kaydetti. AK Parti hükümetinin en büyük eserlerinden birinin de millet bahçeleri olduğuna dikkat çeken Kaya, “Bu millet bahçelerinden Dodurgalı hemşehrilerimiz de kendilerine düşen payını almıştır. İlçemize 47 dönüm büyüklüğünde millet bahçesi yapıyoruz. İçinde millet kıraathanesi, Dodurga Obası çadırı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, kadın erkek mescidi, çocuk emzirme odaları olacak. İnşallah AK Parti'mizin eseri olacak bu millet bahçesini kısa bir süre sonra hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.