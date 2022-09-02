AK Partili Kaya: “Onkoloji hastanesi bu yıl tamamlanacak”

Oğuzhan Kaya, Çorum'da yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapımı devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte incelemelerde bulundu.

Çorum ölçeğindeki illerin hiçbirinde olmayan önemli bir sağlık kuruluşunu Çorum'a kazandırdıklarını vurgulayan milletvekili Kaya, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin bin 450 metrekare taban oturumu üzerine bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam 4 bin 660 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu ifade etti.

Yılbaşında yapımına başlanan Onkoloji Hastanesi inşaatında çalışmaların aksamadan sürdüğünü kaydeden Kaya, 320 günde tamamlanması gereken inşaatın Kasım ayı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

30 milyon 819 bin TL bedelle ihale edilen inşaatın tamamlanmasıyla birlikte Çorum'un çok önemli bir sağlık kuruluşuna kavuşacağının altını çizen Kaya, bina içerisinde kemoterapi salonu, iyot odaları, speet çekim alanları, 12 poliklinik odası başta olmak üzere bir onkoloji hastanesinde bulunması gereken tüm cihazların yer alacağının söyledi.

Kaya, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılmasıyla birlikte Çorum'da her yaşta kanser hastasının tedavi görebileceğini vurgularken, böylece Ankara ve Samsun başta olmak üzere kanser hastalarının başka kentlere sevkinin de önüne geçileceğini dile getirdi. Kaya, Çorum Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nden Çorum'un yanı sıra çevre il ve ilçelerin de istifade edebileceğini de sözlerine ekledi.