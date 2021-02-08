AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Zor günleri hep birlikte atlatacağız"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ü ziyaret eden AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, birliğe bağlı oda başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi. ÇESOB Başkanı Recep Gür, pandemi sürecinde esnafın mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösteren valilik ve milletvekillerine, 'Sosyal Destek Kartı' uygulamasıyla yerel esnafa verdiği desteklerden dolayı da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu da, "Bütün dünya ülkeleri bu bela ile mücadele ediyor. Dünya zor ve sancılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hem korona virüs salgınıyla mücadele ediyor, hem de yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yaşanan sorunları tek tek not aldık. İlgili yerlerle görüşerek gereğini yapacağız” dedi.