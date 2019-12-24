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AK Partili vekiller il teşkilatıyla bir araya geldi

AK Parti Çorum Milletvekilleri, il yönetim kurulu toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından seçim bölgeleri Çorum'a gelen milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, il başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.


TBMM'de yapılan görüşmelerde yaşanan gelişmeler hakkında il yönetimine bilgiler vererek, istişarede bulunan milletvekilleri ayrıca 2020 yılı bütçesinden Çorum olarak ne kadar fayda sağlanacağı noktasında da bilgi paylaşımı yaptılar. Milletvekilleri ayrıca, yaşanan kongre süreciyle ilgili de düşüncelerini anlattılar.


İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, milletvekillerine toplantılarına katılmaları nedeniyle teşekkür ederken, teşkilatlar olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgilendirdi.

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