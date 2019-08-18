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AK Parti'nin çat kapı ev ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nın ev ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın ev ziyaretleri devam ediyor.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti yöneticileriyle birlikte ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geliyor.


AK Parti teşkilatları olarak vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evlerine konuk olacaklarını dile getiren Ahlatcı, “Kapı kapı, ev ev gezerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bizleri evlerinde konuk eden, hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek, samimiyetlerine, hikâyelerine ortak oluyoruz. Bu misyonu samimiyetle bizlere aktaran ve görev kılan AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek alıyor ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

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