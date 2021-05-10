İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aküsü biten sürücünün yardımına polis koştu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde aracının aküsü bittiği için yolda mahsur kalan bir vatandaşın imdadına polis yetişti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde aracının aküsü bittiği için yolda mahsur kalan bir vatandaşın imdadına polis yetişti.


Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir vatandaş, aracının aküsü bitince yolda kaldı. Bu esnafa devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, aracın başında bekleyen vatandaşı görünce yanına giderek bir problem olup olmadığını sordu.


Aracın aküsünün bittiğini öğrenen ekipler, polis aracını yanaştırıp otomobile akü takviyesi yaptı. Aracı çalıştırılan vatandaş görevli polis ve bekçilere teşekkür ederek yoluna devam etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.