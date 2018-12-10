Alaca Devlet Hastanesi'ne “Anne Dostu Hastane” ünvanı

Alaca Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'ndan “Anne Dostu Hastane” ünvanı almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan “Anne Dostu Hastane Programı” kapsamında, Alaca Devlet Hastanesi'nin bakanlık tarafından “Anne Dostu Hastane” kriterlerini taşıdığı tespit edilerek “Anne Dostu Hastane” ünvanı verildiğini söyledi.

Anne Dostu Hastane unvanı alan Alaca Devlet Hastanesinde tüm eğitimlerini alan nitelikli sağlık personeliyle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşması sağlanırken, anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri” oluşturulduğunu dile getiren Sobacı, “ Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmiştir. Gebenin yanında istediği uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturulmuştur. Normal doğumdan sonra anne ile bebeğin ilk buluşması sağlanmakta ve böylece anne ile bebeğin birbirine bağlılığı ilk andan itibaren sağlanmaktadır” dedi.

Güvenli ve kaliteli gebelik izleminin ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının en temel hakkı olduğunu dile getiren Sobacı, tüm eğitimlerin ulusal standartlara uygun olarak hazırlandığını, mahremiyet beklentilerinin itina ile karşılandığını, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulduğunu sözlerine ekledi.