Alaca'nın verimli toprakları modern sulamayla buluşuyor

Çorum'da tarımın en önemli ilçelerinden biri olan Alaca'da ziraatın daha da gelişmesi için Koçhisar Barajı, Hitit Gökpınar Barajı ve Alaca Kızkaraca Gölet'i işletmeye alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde tamamlanan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Alaca'nın bereketli topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir" denildi.

Alaca'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa edildiği belirtilen açıklamada, Alaca Küçükhırka Barajı'nın ihalesi yapıldığı, projeleri tamamlanan Alaca Küçükhırka Barajı'nın temelden yüksekliği 32,94 metreye ulaşırken 522 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj tamamlandığında bin 420 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceği ifade edildi.

İşletmeye alınan ve inşaat aşamasında olan depolama tesislerinin yanı sıra 2 baraj 2 göletin planlama ve proje çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada, "600 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Perçem Barajı, 700 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca İsmailli Gölet'i, 800 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Büyükhırka Gölet'i ile 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Alaca Sincan Barajı yükseltilmesi işi planlama aşamasında olduğu kaydedildi.

'42 bin 760 dekar arazide inşaat çalışmaları sürüyor'

Çorum'un Alaca ilçesinde inşa edilen Kızkaraca Gölet'i sulaması ve Koçhisar Barajına ait cazibeli sulama ile toplam 78 bin 340 dekar tarım arazisi sulanmakta olduğu ifade edilen açıklamada, "Alaca Koçhisar sulaması 2. kısım projesinin çerçevesinde 42 bin 760 dekar arazinin sulama tesisi yapımı devam etmektedir. Bu sulama tesisinin tamamlanması ile toplamda 121 bin 100 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Seyitnizam Gölet'i sulaması ile İbrahimköy Gölet'i sulaması inşaat programımızda yer alıyor. Bunların dışında 6 adet sulama projesi de yine planlama ve proje safhasında bulunuyor.

Alaca'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanmaktadır. Koçhisar Barajı Alaca İçme suyu isale hattında hizmete alınan Koçhisar barajı Alaca İçme suyu isale hattı ile yıllık 2,54 milyon metreküp kapasiteli 10,75 km isale hattı yapılmış olup Alaca ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edilmesi sağlanmıştır" denildi.

'Taşkın riski azaldı'

Alaca İçme suyu arıtma tesisi ile ilçeye günlük 100 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin eden arıtma tesisinin tamamlanarak hizmete girdiği hatırlatılan açıklamada, "Koçhisar barajı şamandıralı su alma tesisi ile barajdan suyu daha üst kotlardan alarak Çorum ve Alaca ilçe merkezine günlük 12,12 milyon metreküp içme verilmektedir. İlçede taşkın riskini azaltmak için inşa edilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile 1 ilçe merkezi, 1 adet belde ve bin 560 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 adet taşkın koruma tesisinin de planlama ve proje çalışmaları devam etmektedir. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde Alaca'da toplam 21 bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Alaca'da 20 adet yerleşim biriminde tapu tescil işlemleri tamamlanmış ve hak sahiplerine tapuları dağıtılmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır."