Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan evin yanında ahırı bulunan bir kişi, inekleri ahırdan çıkarırken kafasına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi 7008 Sokakta bulunan M.E.'ye ait 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinaları yardımıyla alevlere müdahale ederek, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın çıkan evin yan tarafından yaşayan bir kişi, inekleri ahırdan çıkarırken kafasına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.