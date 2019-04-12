Alkan ve Özdemir, Havzalı öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Reha Metin Alkan, hem başarı hem de rahatlığın yan yana olamayacağını belirterek, “Başarılı insanlar rahatlığından vazgeçenlerdir” dedi.

Samsun'un Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik Merkezi iş birliğinde 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında "Gençliğin Dönüm Noktası Üniversiteler" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide öğrencilerle bir araya gelen Dr. Reha Metin Alkan ve Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir, başarının çaba, azim, kararlılık ve iyi bir eğitimle çok rahat bir şekilde elde edilebileceğini söyledi.

Öğrencilere çok iyi fırsatlara sahip olduklarını ve ellerindeki bu fırsatı iyi değerlendirip zamanı iyi kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Özdemir, “Güçlü Türkiye'ye giden yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye idealizmini gerçekleştirmemizin en büyük motivasyonu genç, dinamik, olaylara vakıf, bilinçli muhakeme yeteneğine sahip, insan kaynağımızdır. Gelişmiş çoğu ülkenin elinde olmayan bu kaynağı en etkili ve verimli bir şekilde kullanmalıyız” diyerek devletimize ve milletimizi daha faydalı olabilmek adına çağın gerektirdiği mesleklerin öğrenci ve öğretmenlerimizce yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığını belirterek, 100 yılda üretilen bilginin şuanda yaklaşık 28 günde üretildiğini açıklayan Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, “Elimizdeki imkanları çok iyi değerlendirerek başarılı çalışmalar yapmalıyız. Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe hitabesindeki ‘Kim var denilince sağına ve soluna bakmadan ben varım diyerek bir adım öne çıkan bir gençlik' ifadesindeki gibi hareket etmeliyiz. Bu düsturlarla hareket eden insanlar dünyayı değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişmesiyle fiziksel sınırların her geçen gün daha da ortadan kalktığına dikkat çekerek yapılacak her çalışmanın dünya ölçeğinde yapılmamasının gerekliliğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, “Kendiniz dışında kaç kişiye dokunmayı hedefliyorsunuz? Önemli olan insanların hayatını bir şekilde geçirmesi değil, ne yaptığınız ve ne bıraktığınız önemli. Unutmayın, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz” diye konuştu.

Başarıyı elde etmenin bir bedelinin olduğunun altını çizen Alkan, “Hem başarı hem rahatlık yan yana olamaz. Başarılı insanlar rahatlığından vazgeçenlerdir. Ne yapmaya karara verdikten sonrası çok kolay. Dünyayı değiştirecek olanlar sizlersiniz. Bununla ilgili tüm varlığımız kültürümüzde ve mayamızda var. Devletimizin muazzam destekleri var ve gerçekten nitelikli ve topluma yarar sağlayan çalışmalar yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Programa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Havza Gençlik Merkezi kursiyerleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin ardından Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir ile birlikte Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.