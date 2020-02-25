Almanya'daki saldırıda öldürülen Fatih Saraçoğlu, annesinin yanına defnedildi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubatta ırkçı Tobias Rathjen'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen Fatih Saraçoğlu memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde annesinin yanında toprağa verildi.

Almanya'da dün düzenlenen törenin ardından Saraçoğlu'nun cenazesi hava yoluyla Ankara'ya getirildi. Saraçoğlu'nun cenazesi ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca'nın Saraçoğlu ailesine taziyelerini iletmesinin ardından cenazesi kara yoluyla İskilip'e getirilerek hastane morguna kaldırıldı. İskilip Devlet Hastanesinden alınan Saraçoğlu'nun al bayrağa sarılı tabutu cenaze törenin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

“Bizim inancımızda cami, kilise, havra; masum insanlar inancı, ırkı ne olursa olsun hepsi masumdur, korunmuştur”

Cenaze namazından önce bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'da yaşanan acı olayda 9 insanın bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındakilerin planları neticesinde hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Bütün ülkelerin bu tür katillerin yapmış olduğu planlara engel olması gerektiğini dile getiren Erbaş, “Buradan, Fatih kardeşimizin cenazesinden sesleniyorum. Bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar yada onların yakınları zarar görmez. Herkes zarar görür. O mahallede yaşayan her insan, dini inancı, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içerisinde olmak gerekiyor. Bu olayın yaşandığı ülke başta Almanya olmak üzere yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı cami düşmanlığı, camilere saldırılara mutlaka tedbirlerin alınması gerekiyor. Geçen yıl Yeni Zelanda'da bir olay yaşandı. Geçen yıl Yeni Zelanda, bu yıl Almanya'da olay başladı. Yeni Zelanda'daki saldırının hemen arkasından kiliselere saldırılar başladı. Öyle zannediyorum ki bu olayların arkasında milleti birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bizim inancımızda cami, kilise, havra; masum insanlar inancı, ırkı ne olursa olsun hepsi masumdur, korunmuştur. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Saraçoğlu'nun naaşı Hacıkarani Mezarlığı'na toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile baba Ahmet Saraçoğlu ve ağabey Hayrettin Saraçoğlu katıldı.