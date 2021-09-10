Altın Koz sosyal tesisleri marka tescili aldı

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu 41. ve 43. sınıflarda marka tesciline kavuşan Altın Koz Sosyal Tesisleri'nin müşteri odaklı hizmet kalitesini arttırmak için her geçen gün kendini yenilediğini ve marka haline gelişini marka tescili ile de belgelendirdiklerini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "Spor, kültür ve eğlence hizmetlerini içeren 41. sınıf ve yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, geçici konaklama hizmetleri, geçici konaklama ile ilgili rezervasyon hizmetleri, düğün salonu kiralama hizmetleri, konferans ve çeşitli toplantılar için yer sağlama hizmetlerini içeren 43. sınıf kapsamında yaptığımız başvurularımız doğrultusunda Altın Koz sosyal tesislerimiz marka oluşunu tescilledi. Oğuzların turizm ile gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.