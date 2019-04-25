Ameliyat olmaktan korkan kadının kadının karnından 13 kiloluk kitle çıktı

Çorum'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 3 çocuk annesi kadının karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı.

Başarılı geçen bir ameliyat karnındaki 45 santimetre boyunda 35 santimetre enindeki kist alındıktan sonra sağlığına kavuşan Zübeyde Altunay'ın, bugüne kadar ameliyat olma korkusu yaşadığı için hastaneye gelmediği, bu korkusunu çocuğunun ısrarı üzerine yendiği ortaya çıktı.

Ameliyat hakkında açıklama yapan Opr. Dr. Mustafa Uzun, hastanın artan karın ağrısı ve şişlik şikayetleri 13 yaşındaki oğlunun ısrarları sonucu hastaneye geldiğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda yaklaşık 30-40 santimetre çapında bir kitle tespit ettiklerini dile getiren Opr. Dr. Uzun, “Hastamız ameliyattan korktuğu için ameliyat olmak istememişti. Oğlunun ısrarı ve bizimde çabalarımız sonucu ameliyatını yaptık. Ameliyatımız başarılı bir şekilde sonlandı. Yaklaşık 45 santimetreye 30 santimetre büyüklüğünde, 13 kilo ağırlığında kitle bütün olarak çıkarıldı. İlk patalojik sonuçlarda herhangi olumsuz bir sonuca rastlamadık. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gerçekleşmedi” dedi.

Hasta Zübeyde Altunay ise, “Bu dertten kurtardığı için doktorumuza teşekkür ederim. Bu dertten beni kurtardılar. Ben geç kalmışım. Hastalardan sağlık konusunda geç kalmamalarını istiyorum. Herkes doktora zamanında gitsin” dedi.