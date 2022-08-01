'Anadolu'nun Topkapı Sarayı' ziyaretçilerini unutulmaz bir tarih yolculuğuna çıkartıyor

"Anadolu'nun Topkapı Sarayı" olarak adlandırılan Çorum Müzesi, ziyaretçilerini unutulmaz bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi, sergilenen 15 bin eserle tarih tutkunlarını bekliyor.

1914 yılında hastane olarak inşa edilen ve ardından okul hizmeti veren 108 yıllık bir geçmişe sahip Çorum Müzesi, Türkiye'deki sayılı mimari eserler arasında yer alıyor. Bir zamanlar yakalandıkları hastalıklara şifa arayanların akın ettiği, ardından öğrencilerin gelecek hayallerinin şahidi olan tarihi bina 2003 yılında müzeye dönüştürüldü. Çorum Türkiye'de arkeoloji alanında da önemli bir yere sahipken Hattuşa Şapinuva, Alacahöyük, Eskiyapar ve Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında bulunan tarihi eserler müzede sergileniyor.

Nadide eserler sergileniyor

Türkiye'nin ilk yatılı müzesi olma özelliğini yanı sıra ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescillenen Çorum Müzesi'nde turizm sezonu öncesi vitrinleri yenilendi. Nadide eserlerin sergilendiği müzede yapılan düzenleme ile bazı eserler ilk kez görücüye çıktı. Müzenin 4'üncü katında yer alan ve Klasik, Helenistik, Roma ile Doğu Roma dönemlerine ait altın eserlerin sergilendiği cam vitrinlerde tanzim teşhir çalışmaları çerçevesinde değişikliğe gidildi. Müze deposunda bulunan 115 altın ve yarı değerli taşlardan yapılmış, takı ve süs eserlerinden oluşan eserlerin büyük çoğunluğu müsadere, satın alma ve kurtarma kazıları yoluyla ülkeye kazandırılırken, eserler antik dönemin etkileyici yeni fikirleri ile üretilen zengin maden işçiliğinin değerli örneklerinden oluşuyor.

3 bin 600 yıllık Hitit mührü dikkat çekiyor

Müzedeki nadide eserler arasında krem kutusunda yurt dışına kaçırılmak üzereyken polis ekiplerince ele geçirilen Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz 3 bin 600 yıllık Hitit mührü ile tarlasını süren bir çiftçi tarafından bulunan bronz, nikel, gümüş ve altın gibi değerli madenlerden yapılmış ayrıca Hitit takı sanatının önemli bir örneğinin de ortaya çıkmasını sağlayan ve dünyada eşi benzeri olmayan Hitit bileziği bulunuyor.

'Fırtına Tanrısı'na hediye olarak sunulan miğfer, müzede sergilenmeye başladı

Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yerindeki arkeolojik kazılarda bulunan 3 bin 300 yıllık bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. 2002 yılında bulunmasının ardından merhum Dr. Mustafa Süel tarafından bilim dünyasına kazandırılan savaşçı miğferinin dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Bronz savaş malzemelerinin savaşlarda ganimet olarak alınması ve bronzun tekrar eritilerek yeniden başka üretimlerde kullanılmasından dolayı günümüze çok azı ulaşabilen, ezilmiş ve tahrip olmuş durumdaki miğfer, Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olması açısından oldukça önem arz ediyor. Mitolojide 'Fırtına Tanrısı'na hediye olarak sunulan miğfer, müzede sergilenmeye başladı.

Altın madalyon dikkat çekiyor

Çorum Müzesi'ndeki nadide eserlerden birisi ise definecilerin kaçak kazıda bulduğu, üzerinde Hazreti İsa'nın necef taşına işlenmiş figürünün bulunduğu altın madalyon. Yurt dışına kaçırılmak üzereyken jandarma ekiplerinin başarılı operasyonla ele geçirilen madalyon yapılan incelemede yaklaşık 1500 yıllık olduğu belirlendi. Müzede özel olarak bir vitrinde sergilenen altın madalyon, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, 2020 yılında Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan pandemi dolaysıyla müzelerde ziyaretçi sayılarında ciddi bir azalma olduğunu ve son birkaç yıldır sönük bir dönem geçirdiklerini söyledi.

"Yaptığımız yenilikleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk”

Artık dünyada ve ülkemizde pandeminin yavaş yavaş etkisini kaybettiği bir dönemde yeni sezona hazırlık çalışmaları çerçevesinde müzelerin vitrinlerinde yenileme çalışması yaptıklarını dile getiren Çakar, “Bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. Özellikle son birkaç aydır müzemizde çok sayıda yenilik yaptık. Vitrinlerini yeniledik. Gerek arkeolojik kazılarda gerekse jandarma ve polis teşkilatımızın yaptığı ciddi çalışmalar sonunda müzemiz koleksiyonuna kazandırılan çok sayıda ünik eser var. Bu nadide eserleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunmak amacıyla ciddi bir çalışma yaptık. Yaptığımız yenilikleri ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk” dedi.

Çorum Müzesi'nde sergilenen eserler arasında nadide eserler bulunduğunu hatırlatan Çakar, “Örnek vermek gerekirse bir çiftçimiz tarafından bulunarak restorasyonu tamamlanarak sergilenmeye başlanan bir Hitit bileziğimiz var. Yine jandarma tarafından yapılan operasyon sırasında yakalanarak müzemize getirilen son derece güzel ünik bir eser olan müzemize kazandırılan bir mühür var. Yine geçtiğimiz yıllarda polis ve jandarmamızın yaptığı operasyonlar sonucunda yakalanarak müzemize kazandırılan Hz. İsa'nın üzerinde betimlendiği son derece güzel bir madalyon var” diye konuştu.

"Tarih tutkunlarını Çorum Müzesine bekliyoruz"

Bütün ziyaretçileri Çorum Müzesine beklediklerini açıklayan Çakar, “Çorum Müzesi ülkemizdeki önemli müzelerden bir tanesi. Müzemizde 15 bin kadar özellikle Hitit dönemi ve eski Tunç çağı döneminden çıkan ilimiz sınırları içerisindeki arkeolojik kazı alanlarından gerek kazılar gerekse diğer yollarla müzemize kazandırılan 15 bin kadar eser var. Bunların bin tanesi müzemizde sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.