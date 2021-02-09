Ankara'da 20 bin 094, İstanbul'da ise 16 bin 328 Osmancıklı ikamet ediyor

TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu açıkladı. Buna göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan ilçeler bazında bakıldığında Osmancık nüfusuna kayıtlı olan 100 bin 489 kişinin 43 bin 259'u Çorum il sınırları içerisinde 57 bin 230'unun ise il sınırları dışında ikamet ettiği görülüyor.

Osmancık nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 20 bin 094, İstanbul 16 bin 328, Kocaeli 3 bin 13, İzmir 2 bin 465, Amasya bin 954, Sakarya bin 508, Samsun bin 57 kişi. Kilis'te ise 1 Osmancıklı ikamet ediyor.

'Tüm illerde ikamet eden Osmancıklılar'

Adana 75, Adıyaman 26, Afyonkarahisar 76, Ağrı 57, Aksaray 39, Amasya Bin 954, Ankara 20 bin 94, Antalya bin 212, Ardahan 7, Artvin 13, Aydın 289, Balıkesir 414, Bartın 34, Batman 29, Bayburt 12, Bilecik 59, Bingöl 29, Bitlis 37, Bolu 418, Burdur 47, Bursa, Bin 247, Çanakkale 182, Çankırı 170, Çorum 43 bin 259, Denizli 84, Diyarbakır 123, Düzce 240, Edirne 130, Elazığ 52, Erzincan 43, Erzurum 102, Eskişehir 199, Gaziantep 92, Giresun 78, Gümüşhane 48, Hakkari 58, Hatay 74, Iğdır 31, Isparta 92, İstanbul 16328, İzmir 2465, Kahramanmaraş 14, Karabük 85, Karaman 42, Kars 52, Kastamonu 678, Kayseri 203, Kilis 1, Kırıkkale 162, Kırklareli 84, Kırşehir 78, Kocaeli 3 Bin 13, Konya 280, Kütahya 63, Malatya 50, Manisa 234, Mardin 46, Mersin 245, Muğla 445, Muş 17, Nevşehir 51, Niğde 31, Ordu 119, Osmaniye 17, Rize 46, Sakarya Bin 508, Samsun Bin 57, Şanlıurfa 96, Siirt 25, Sinop 100, Şırnak 77, Sivas 105, Tekirdağ 387, Tokat 188, Trabzon 124, Tunceli 30, Van 96, Yalova 206, Yozgat 119, Zonguldak 262.

'Hangi şehirden kaç kişi Osmancık'ta yaşıyor?

TÜİK verilerine göre, Osmancık'ta ikamet eden 539 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Amasya oldu. Amasya'yı 377 kişi ile Samsun, 159 kişi ile Sinop, 147 kişi ile Trabzon ve 130 kişi ile Tokat takip ediyor.

'2020 yılı sonuçlarına göre Osmancık'ta yaşayanlar ve memleketleri'

Adana 46, Adıyaman 32, Afyonkarahisar 26, Ağrı 15, Amasya 539, Ankara 83, Antalya 6, Ardahan 12, Artvin 16, Aydın 7, Balıkesir 18, Bartın 1, Bayburt 8, Bilecik 11, Bingöl 5, Bitlis 3, Bolu 13, Burdur 0, Bursa 23, Çanakkale 6, Çankırı 45, Çorum 40 Bin 91, Denizli 8, Diyabakır 24, Düzce 14, Edirne 1, Elazığ 33, Erzincan 19, Erzurum 71, Eskişehir 5, Gaziantep 15, Giresun 38, Gümüşhane 5, Hakkari 5, Hatay 22, Iğdır 9, Isparta 6, İstanbul 56, İzmir 12, Kahramanmaraş 42, Karabük 18, Karaman 0, Kars 13, Kastamonu 126, Kayseri 33, Kilis 0, Kırıkkale 66, Kırklareli 5, Kırşehir 24, Kocaeli 15, Konya 56, Kütahya 6, Malatya 44, Manisa 10, Mardin 7, Mersin 30, Muğla 9, Muş 1, Nevşehir 7, Niğde 63, Ordu 61, Osmaniye 14, Rize 12, Sakarya 28, Samsun 377, Şanlıurfa 20, Siirt 8, Sinop 159, Şırnak 1, Sivas 47, Tekirdağ 4, Tokat 130, Trabzon 147, Tunceli 1, Uşak 6, Van 23, Yalova 0, Yozgat 84, Zonguldak 24.