İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum’un Sungurlu ilçesinde de hissedildi.

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı.


Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06:42'de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06:54'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07:08'de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi.


Ankara'da ki depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.