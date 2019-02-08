İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Çorum’da bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği dairenin kapılarının kilitli olması üzerine daire kapısını kesici makasla açarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede kontrol altına aldıkları alevleri daha fazla büyümeden söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda maddi hasar oluştu.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.