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Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Çorum’da bir apartmanda çıkan yangın korkuturken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir apartmanda çıkan yangın korkuturken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesi Dumlupınar caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 6. katında N.O.'ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Binadan dumanlar yükselidğini gören apartman sakinleri itfaiye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ve dumandan etkilendiği belirlenen N.O.'ya olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Dumandan etkilenen N.O. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın da ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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