Apartmanda yangın paniği

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kaymakamlık karşısında bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Oksijen maskesi takarak binaya giren itfaiye ekipleri, yangının olduğu daireye girerek alevlere müdahale etti.

Yangın nedeniyle ilçe merkezinde trafik akışı uzun bir süre durdu. Meraklı vatandaşlar ise yaşananları film gibi izlerken ellerinde cep telefonlarıyla uzun süre çekim yaptılar. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.