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Apartmandan ziynet eşyası çalan şahıslar güvenlik kamerasında

Çorum’da 2 kadın girdikleri bir apartman dairesinden yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Çorum'da 2 kadın girdikleri bir apartman dairesinden yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.


Olay, Üçdutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kadın hırsız apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde apartmana otopark tarafında bulunan şifreli kapıdan giriş yapan 2 kadın, taktıkları başörtüsüyle yüzlerini gizliyor. Daha sonra katlara çıkan 2 kadın yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak apartmandan ayrılıyor. Zanlıların apartmanda kaldıkları sürece tüm dairelerin zillerine basarak kontrol ettikleri, kapısını açan apartman sakinlerine önce isim sordukları sonra yanlış adrese geldiklerinin söyledikleri öğrenildi.


Apartmanda bulanan A.H.'ye ait eve giren hırsızların 15 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi. Bununla da yetinmeyen zanlılar yan taraftaki apartmanın kapısını da zorluyor ancak içeriye giremiyor.


Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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