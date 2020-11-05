İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın havalandırma bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatif yanındaki 4 katlı binanın havalandırma bölümünde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğunda çıkan yangın cadde üzerinde kısa süreliğine paniğe neden oldu. Yangın binaya yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.