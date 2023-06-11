Araca yorgun mermi isabet etti

Çorum'da bir otomobilin tavanına yorgun mermi isabet ederken, aracı temizleyen işletmeci ölümden döndü.

Olay, Yeniyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren bit oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeci Mustafa T., otomobil temizlediği esnada nereden geldiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi aracın üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede merminin çatıdan girip otomobilin üzerine düştüğü belirlendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.