Araçtan düşen kurbanlık hayvanı zabıta ekipleri sahibine teslim etti

Çorum'da seyir halindeki araçtan düşen kurbanlık hayvan, zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, il merkezi İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde kurbanlık küçükbaş hayvanın bulunduğu hafif ticari aracın bagaj kapağı açıldı. Seyir haindeki araçta bulunan kurbanlık yola düştü. Araçtan düşen kurbanlık hayvanı gören sürücüler zabıtaya haber verdi. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, kurbanlık hayvanı, durumu fark etmeden yoluna devam eden sahibine teslim etti.

Kurbanlık hayvanın sahipleri zabıta ekiplerine teşekkür etti.