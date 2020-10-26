İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arazi aracıyla far avı yapan 4 kişi yakalandı

Çorum’da far avı yapan 4 kişi yakalandı.

Çorum'da far avı yapan 4 kişi yakalandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri il genelinde kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.


Son olarak Çorum'un Kargı ilçesinde 4 kişinin far avı yapıldığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, avda kullanılan lüks arazi aracı ile araca bağlı projektör ve öldürülen tavşana el koydu. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.