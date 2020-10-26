Arazi aracıyla far avı yapan 4 kişi yakalandı

Çorum'da far avı yapan 4 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri il genelinde kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Son olarak Çorum'un Kargı ilçesinde 4 kişinin far avı yapıldığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, avda kullanılan lüks arazi aracı ile araca bağlı projektör ve öldürülen tavşana el koydu. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.