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Asansör boşluğuna düşen fayans ustası hayatını kaybetti

Çorumlu fayans ustası Tuğrul Uluer, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.



Ankara'nın Altındağ ilçesi, Hüseyin Gazi Mahallesi'nde bir inşaatta fayans ustası olarak çalışan Çorumlu Tuğrul Uluer (45), öğle saatlerinde 5. kattan asansör boşluğuna düşerek can verdi. Kazayı gören diğer işçiler sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede talihsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından evli ve 2 çocuk babası olan Tuğrul Uluer'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Üçdam köyünün eski muhtarı Mehmet Uluer'in oğlu olan Tuğrul Uluer'in cenazesinin, bu akşam Üçdam köyüne getirilerek yarın Cuma namazından sonra köy mezarlığında defnedileceği bildirildi.

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