Askerlik hayalleri gerçek oldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bedensel engelli iki genç temsili bir gün asker oldu.

Bedensel engelleri nedeniyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâhaltına alınmaları mümkün olmayan ilçeye bağlı Evci köyünde yaşayan Hüseyin Kızıltekin ve Emirler köyünde yaşayan Muammer Tanışık vatani görevlerini yapmak için kaymakamlığa başvurdu.

Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından iki engelli genç aileleriyle birlikte bir gün süreyle kışlada misafir edildi. Eğitim elbisesi ve teçhizatlarla kendileri için hazırlanan yemin törenine katılan Kızıltekin ve Tanışık, daha sonra diğer askerlerle karanavadan beraber yemek yediler.

Temel askerlik eğitimini tamamlayan iki genç daha sonra terhis belgelerini aldılar.