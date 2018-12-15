İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Askerlik hayalleri gerçek oldu

Çorum’un Boğazkale ilçesinde bedensel engelli iki genç temsili bir gün asker oldu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde bedensel engelli iki genç temsili bir gün asker oldu.


Bedensel engelleri nedeniyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâhaltına alınmaları mümkün olmayan ilçeye bağlı Evci köyünde yaşayan Hüseyin Kızıltekin ve Emirler köyünde yaşayan Muammer Tanışık vatani görevlerini yapmak için kaymakamlığa başvurdu.


Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından iki engelli genç aileleriyle birlikte bir gün süreyle kışlada misafir edildi. Eğitim elbisesi ve teçhizatlarla kendileri için hazırlanan yemin törenine katılan Kızıltekin ve Tanışık, daha sonra diğer askerlerle karanavadan beraber yemek yediler.


Temel askerlik eğitimini tamamlayan iki genç daha sonra terhis belgelerini aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.